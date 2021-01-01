Sandrine REDON

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COMPETENCES:
DIRECTION DE PROJETS
GESTION DE LA RELATION CLIENT
MANAGEMENT
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
GESTION DU CHANGEMENT/ PROCESS OPERATIONNELS
INTERFACE FONCTIONNELLE DEVELOPPEUR/UTILISATEUR
DOMAINES DE CONNAISSANCES:
CRM (SIEBEL,SFDC); CENTRE D'APPEL; AGENCE DE VOYAGES
MARKETING RELATIONNEL, SITES INTERNET,E COMMERCE, BASE DE DONNEES
ASSURANCE, DIRECT MARKETING
Mes compétences :
AGENCE DE VOYAGES
CENTRE D'APPEL
MOA
E-COMMERCE
CRM
WEB
SIEBEL
MARKETING RELATIONNEL
MANAGEMENT