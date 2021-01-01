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Sandrine REDON

Puteaux

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Joinville-le-Pont

En résumé

COMPETENCES:
DIRECTION DE PROJETS
GESTION DE LA RELATION CLIENT
MANAGEMENT
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
GESTION DU CHANGEMENT/ PROCESS OPERATIONNELS
INTERFACE FONCTIONNELLE DEVELOPPEUR/UTILISATEUR

DOMAINES DE CONNAISSANCES:
CRM (SIEBEL,SFDC); CENTRE D'APPEL; AGENCE DE VOYAGES
MARKETING RELATIONNEL, SITES INTERNET,E COMMERCE, BASE DE DONNEES
ASSURANCE, DIRECT MARKETING

Mes compétences :
AGENCE DE VOYAGES
CENTRE D'APPEL
MOA
E-COMMERCE
CRM
WEB
SIEBEL
MARKETING RELATIONNEL
MANAGEMENT

Entreprises

  • MERCER - Responsable Projets et Développement

    Puteaux 2014 - maintenant Responsable équipe de 14 personnes sur 2 technologies: Windows & AS 400
    Mise en oeuvre 2 équipes de développement en Nearshoring en Roumanie
    Pilotage de tous les projets transverses (commerciaux, finance, gestion)

  • METLIFE - RESPONSABLE MAITRISE D'OUVRAGE

    Courbevoie 2012 - 2014 Responsable d'une équipe de 8 chefs de projet MOA
    Pilotage de projets transversaux inter-directions: finance, marketing, direction de l'expérience client, actuariat, courtage

  • AFFINION INTERNATIONAL - DIRECTRICE DE PROJETS

    Paris 2001 - 2012 Direction de projets en charge d'une équipe de 6 personnes (chef de projets, responsable maintenance de base de données Siebel, reporting).
    Pilotage de projets de la réponse à appel d'offre à la mise en oeuvre opérationnelle. Cette fonction, transversale, permet d'être en contact avec l'ensemble des fonctions de la société: commerciales, marketing, finance, opérationnelles (centre d'appel, agence de voyages etc..) ainsi que des personnes de l'employé au directeur général.
    L'anglais est ma langue de travail.(TOEIC:920).
    Les projets gérés chez AFFINION sont de type:
    *mise en oeuvre de programme de fidélisation dans différents secteurs: banque, assurance,e-commerce
    *Déploiement de systèmes informatiques: SIEBEL CRM, IGA
    *Interface entre développeur et utilisateur pour amélioration de processus
    * Construction de site web

  • FEDEX - INGENIEUR PROJET

    GENNEVILLIERS 1997 - 2001

Formations

Réseau

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