Sandrine REINA

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les domaines marketing, communication ou ventes sur Toulouse et ses environs. Je suis dynamique, volontaire et motivée. Mes divers emplois mon permis d'acquérir de vraies compétences dans les domaines du marketing, de la communication, de la formation. Ci-dessous, mon parcours en détail.



Mes compétences :

Négocier et gérer des contreparties

Formation et coaching

Responsable d'un réseau de Distribution sur l

Construction d'un plan média

Bon relationnel et qualité d'écoute

Définition de plans d'actions

Organisation d'évènements

Coordination d'équipes

Définition d'opération trade marketing

Optimisation des budgets et analyse ROI

Marketing

Communication

Plan média

Commercial

Coaching

Trade marketing

Formation