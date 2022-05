Sandrine REY

Pour améliorer la satisfaction du client, le service de relation clients met en place des solutions comme :

•le suivi et la prise en compte de l'historique des échanges entre l'entreprise et le client,

•la gestion des priorités par tout moyen de communication : courrier postal, mail, téléphone, rendez-vous physique,

•la détection des priorités selon l'urgence de la situation,

•l'information du client sur l'avancement de sa requête,

•la proposition de solutions rapides et efficaces dans le but de satisfaire le client.