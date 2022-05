Sandrine RIOT

Titulaire d'un DUT Gestion Logistique et Transport et d'une Licence Gestion des opérations logistique et portuaire, ma passion pour la voile ma naturellement orienté vers le transport maritime. Je suis assistante export au sein de compagnies maritime depuis 5 ans. Mes expériences m'ont permis de développer mon sens relationnel et commercial, et d'enrichir mes connaissances en terme d'organisation de transport. Actuellement, en poste chez MSC, je souhaite enrichir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Export

Microsoft Excel

Transport maritime

Autonomie professionnelle

Rigueur

Organisation

Relations clients

Transport

Commissionnaire de transport

Adaptation