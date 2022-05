Sandrine ROGÉ

Le Chef comptable est chargé de rassembler les chiffres de l’entreprise, de les synthétiser et de les analyser.



Il conseille ensuite son Directeur financier ou son Directeur général sur les décisions à prendre.



Il peut en parallèle exercer des missions d’ordre social, financier ou fiscal.



Quelles en sont les activités principales ?



Les missions confiées au Chef comptable dépendent de la taille et de l’organisation de la société dans laquelle il travaille. Plus l’entreprise est petite, plus ses tâches seront polyvalentes. En revanche dans une grande structure, il aura davantage un rôle de spécialiste dans un domaine précis.



•Collecter les données comptables de l’entreprise, service par service

•Vérifier et analyser ces données

•Mettre en place des tableaux de bord de données comptables

•Etablir le bilan annuel et le compte de résultat

•Contrôler la tenue des comptes

•Etablir les déclarations fiscales (tva, taxe professionnelle, etc.)

•Assurer le reporting à la direction

•Préparer et planifier l’audit des comptes annuel (avec le commissaire aux comptes)

•Manager une équipe

•Assurer les relations extérieures avec les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les banques



Activités connexes :



•Etablir les éléments de paie

•Gérer la facturation client

•Gérer la comptabilité fournisseur

•Gérer la trésorerie (placements, crédits, mouvements des comptes bancaires, etc.)

•Gérer la comptabilité analytique



Mes compétences :

Anglais

Comptabilité

Facturation

My Report

Sage

SAP