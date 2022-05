Installée en tant qu'auto-entrepreneur dans la relation client depuis 2011, j'ai développé le sens du relationnel et une motivation pour ce métier. Je suis énergique, autonome, motivée et consciencieuse. Forte de 4 années d'expérience dans le domaine de la relation clientèle je propose mes services en homeshoring dans tous les domaines de la relation client, en appels entrants et rédactionnels.