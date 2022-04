Sylvain SARRAZIN

Responsable d'équipe sénior, je fais preuve de réactivité, d'adaptabilité, et d'un bon sens de l'analyse.



J'ai intégré Teleperformance en juillet 2007, en tant que conseiller client sur le plateau AIG-Alico en vente assurance à la personne. En février 2008, j'ai postulé au poste de Responsable d'équipe remplaçant et j'ai régulièrement encadré des équipes de 12/13 conseillers client. J'ai été titularisé en octobre 2008. En octobre 2009, j'ai été transféré sur une nouvelle activité : FINAREF, une campagne d'émission d'appel en vente assurance. Sur cette opération, en complément de mes taches de Responsable d'équipe, il m'a été confié la mission de Relais Marge. En effet, sur chaque activité du site de Bordeaux, un relais marge avait en charge le suivi du chiffre, de la marge et la mise en place de plans d’actions pour optimiser ces indicateurs. Puis plus tard dans le cadre du projet national ATAC de Teleperformance France, j'ai eu en charge le suivi des indicateurs "Temps de production et temps de pause".

De février à décembre 2011 , j'ai intégré le service de réception d'appel pour le client Orange. Ce fut une très bonne expérience. Enfin de janvier à septembre 2012, j'ai travaillé sur le service rétention du client FINAREF/SOFINCO.



Dans le cadre de mon métier de Superviseur, j'ai également mené plusieurs missions de tutorat auprès de jeunes responsables d'équipe juniors.



J aimerai évoluer à terme vers un poste de formateur ou de responsable de plateau.









Senior team leader, I show reactivity, adaptability, and a common sense of the analysis





I integrated Teleperformance in July 2007, as to advise customer on the tray AIG-Alico on sale insurance to the person. In February 2008, I postulated at the post of replacing Team leader and I regularly supervised teams of 12/13 customer advisers. I was appointed on a permanent basis in October 2008. In October 2009, I was transferred on a new activity: FINAREF, a campaign of broadcast of call on sale insurance. On this operation, as a supplement to my spots of Team leader, was confided to me the relay mission Sets the margins. Indeed, on every activity of the site of Bordeaux, a relay sets the margins had in load the follow-up of the figure, the margin and the putting,the implementation of action plans to optimize these indicators. Then later within the framework of the national project ATAC of Teleperformance France, I had responsibility the follow-up of indicators " Time of production and break time ".

From February till December 2011, I joined the service of reception of call for the Orange customer. It was a very good experience. Finally from January till September 2012, I worked on the service retention of the customer FINAREF/SOFINCO.



Within the framework of my supervisor's job, I also led several missions of tutelage with young junior team leaders.



J shall like evolving eventually(later) towards a post of trainer or person in charge of tray.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Former

Piloter les flux

Etre force de proposition / Rendre compte

Gerer / Manager

Fédérer / Motiver

Porter la culture / les valeurs de l entreprise

Faire appliquer les caract. Métier-Environnement

Faire de la veille métier / environnement