Sandrine SALA

Après avoir passé un an à Pole emploi, à la suite d'une formation en insertion et développement local, non en tant que demandeur d'emploi, mais en qualité de conseillère à l'emploi auprès de publics dits en difficulté dans le cadre d'un programme européen expérimenté en Pays de Loire, j'ai choisi de changer de voie, ma mission n'ayant pas abouti à un contrat pérenne.



Alors, puisque je suis, depuis quelques années maintenant, tournée vers l'environnement et le développement local, j'ai décidé de suivre dans le cadre d'un CIF une licence professionnelle en écotourisme, concept associant le tourisme à la découverte de la faune, de la flore et des populations locales. Malheureusement, ce concept demeure encore bien timide en France, bien plus développé à l'international. Or, ma situation familiale actuelle ne me permet pas aujourd'hui de tenter l'aventure à l'étranger.



Par ailleurs, cette année de licence m'a permis de prendre conscience que le domaine de l'action socio professionnelle était un de mes secteurs de prédilection. J'ai la ferme intention de le réintégrer. Cette licence avait pour point commun avec le travail social la méthodologie de projet, ou comment concevoir un projet de sa réflexion à sa réalisation. Au cours de mes stages pratiques, j'ai mis en place différentes actions dans le cadre de projets écotouristiques :



- valorisation d'une prairie à papillons, insecte pollinisateur essentiel à la biodiversité,

- conception d'un gite à insectes

- valorisation de carrés d'aromates

- animation auprès d'enfants dans le cadre d'activités de loisirs : sensibilisation à l'environnement au travers d'une thématique sur les batraciens en partenariat avec le CPIE (centre permanent d'initiatives pour l'environnement).



Le fil rouge de ces actions est l'éducation à l'environnement parce que la préservation passe aussi par l'information et la connaissance. Et parce que insertion rime avec formation et information, ce qui est valable en matière de préservation de l'environnement l'est également dans l'accompagnement socioprofessionnel.



Mes compétences :

Action sociale

Anglais

Anglais courant

Conseil

Développement local

Economie

Education

Environnement

Insertion Professionnelle

Méthodologie

methodologie de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Corel Draw Suite