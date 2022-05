Chargée des relations entreprises pour Right Management à Toulouse, je développe un réseau de contacts avec les entreprises, les cabinets de recrutement, les chasseurs de têtes et tous les institutionnels pour favoriser les mises en relation au bénéfice des candidats en recherche d'emploi et en quête d'information.



Mes compétences :

Relations entreprises

Veille économique

Outplacement

Ressources humaines

Anglais