Sandrine SALIBA

Nous sommes spécialisés en E-COACHING du middle management via plateforme web interactive.



L’E-Coaching est un accompagnement sur mesure, flexible et innovant, réalisé à distance .

Il est effectué via une plateforme web interactive, où chaque manager dispose d'un espace personnel lui donnant accès à 10 séances de coaching par visioconférence et à une bibliothèque interactive (cours d'e-learning, exercices, tests, outils divers choisis en fonction de l'objectif du coaching).

Nos parcours sont construits sur mesure pour chacun de nos clients et durent de 4 à 12 mois.



En Savoir plus sur l’E-COACHING? http://prolifecoaching.fr/e-coaching.html



NOTRE SOLUTION E-COACHING REMPORTE LE TROPHE RH A CASA https://youtu.be/PwGwVKk0zcA



Nous intervenons également en :



- COACHING D'EQUIPE: lancement de projet, dysfonctionnement et réorganisation interne.



- FORMATIONS SUR MESURE : management, time management, prise de parole en public, le métier de formateur et de coach professionnel



Coach certifiée par l’Institut de Coaching International de Genève dirigé par Alain Cayrol et par l'institut Français le CRECI. Praticien PNL. Certifiée en Investigation appréciative. Accréditée PCC (profesionnal coach certified ) par ICF (international coach federation). Ex responsable formation et Coach interne pour le Club Med. Superviseur et formateur de coach



Prolife coaching (www.prolifecoaching.fr), intervient au Maroc, en France et en Afrique Francophone



