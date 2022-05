Sandrine SAO LAZARO

Forte de mes acquis professionnels en assistanat de direction, administratif et juridique, j'aimerais mettre à profit ma formation en licence de droit sur un poste de collaboratrice juridique.



Ma motivation, et mon sens de l'adaptation, me permettent de gagner rapidement en autonomie.



Ma gestion du suivi clientèle est facilitée par mon aisance relationnelle acquise lors de mes expériences d'accueil, de standard, et de vente.



Enfin, ma flexibilité et ma conscience professionnelle m'accompagnent dans la gestion des situations d'urgence.





Mes compétences :

Relation clients

Accueil physique et téléphonique

Secrétaire polyvalente

Secrétaire de rédaction

Secrétaire de direction

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel