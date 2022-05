Sandrine SCIASCIA

Après des années d'expérience dans le domaine commercial, acquises dans la vente de prêt-à-porter, j'ai décidé aujourd'hui de créer ma propre entreprise.



En attendant que ce projet se concrétise, je participe à la rédaction d'un magazine culturel bilingue en français et espagnol, il s'appelle LOKALIRRI et il est distribué de Hossegor à San Sébastien.

Je rédige des articles sur des artistes et des créateurs dans des domaines très divers, de la musique à la mode en passant par l'art contemporain.

Je suis également chargée de promouvoir ce magazine en recherchant des annonceurs.



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Communication

Danse

Mode