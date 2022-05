Sandrine SELOI

1989-2016 ,27 ans de passion et d'expériences dans le commerce.

2012 Dufa: Diplôme Universitaire de Formateur pour Adulte.



Mes différentes expériences en magasin, et en tant que formatrice pour adultes me confortent dans ma volonté d'exercer une fonction d'appui où s'imposent la connaissance produits et les relations humaines .



Le métier de formatrice s'inscrit parfaitement dans mes compétences, autant par le savoir-faire pédagogique (Diplôme Universitaire de Formateur d'Adultes)que par le savoir-faire métier ( 27 ans en Grande Distribution Alimentaire) .

Je suis,par cette double formation( pédagogique et métier),compétente pour créer , animer et évaluer les modules de formation .

J'ai pu expérimenter la vie quotidienne en magasin durant ma vie professionnelle et je souhaite pouvoir faire partager ce savoir,savoir-faire et savoir-être .



Mes compétences :

Conseil

Formation

Gestion

Management