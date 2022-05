Sandrine SELOSSE

Après un doctorat en Economie soutenu en décembre 2007 au GREDEG / CNRS - Université de Nice-Sophia Antipolis, j'ai intégré le Centre de Mathématiques Appliquées de MINES ParisTech en 2008 à Sophia Antipolis.

Mes thèmes de recherche portent sur la modélisation prospective des enjeux Energie-Climat. Je suis également chargée de coordonner une Chaire industrielle en Modélisation prospective au service du développement durable (http://www.modelisation-prospective.org ).



Plus précisément, la Chaire Modélisation prospective au service du développement durable constitue un partenariat associant des partenaires académiques MINES ParisTech, Ecole des Ponts ParisTech, AgroParisTech, ParisTech, la FI3M, la Fondation de l’Ecole des Ponts ParisTech et l’ADEME, EDF, RENAULT, SCHNEIDER ELECTRIC et TOTAL. Ces partenaires, industriels et institutionnels, apportent des contributions équilibrées pour doter la Chaire d'un budget de 2,5 millions d'euros sur 5 ans. Son objectif est de constituer une force vive visant à faciliter la prise de décision dans les débats touchant aux enjeux scientifiques et technologiques liés à la double contrainte énergie-climat.



Ainsi, mes activités au sein de la Chaire consistent en :

- Coordination et communication des activités de la Chaire auprès des partenaires industriels et institutionnels ;

- Organisation d’événements de la Chaire (Journées de la Chaire, side event aux COP de l'UNFCCC, ...);

- Valorisation scientifique des activités de la Chaire. Par exemple, publication de l’ouvrage restituant les actes du colloque inaugural de la Chaire Modélisation prospective au service du développement durable, le 16 décembre 2008 sur le thème de « Carbone et Prospective », publié aux Presses des Mines, Collection « Développement Durable » ;

- Conception et gestion des Petits Cahiers de la Chaire (http://www.modelisation-prospective.org/Petits_Cahiers_Chaire.html ): Magasine de la Chaire Modélisation prospective publié trimestriellement sur des sujets portant sur l’énergie (technologie, innovation, analyse, recherche, etc.) ;

- Conception des supports de communication et de valorisation de la Chaire (logo, plaquettes, support-modèle de communication...) ;

- Webmaster du site Internet de la Chaire : http://www.modelisation-prospective.org .



Mes activités de recherche portent quant à elles sur la modélisation prospective des questions énergie-climat:

- Développement de TIAM-FR (Times Integrated Assessment Model), version française du modèle monde TIAM, de la famille des modèles ETSAP-TIMES : développement du scénario de référence, Business as Usual ;

- Développement de scénarios de contraintes carbone à l’aide de l’outil TIAM-FR afin de mettre en avant les impacts régionaux des enjeux mondiaux d’engagements de réductions d’émissions de CO2 de différentes régions du monde (engagements ante et post COP15).

Diverses présentations de ces travaux sont disponibles à cette adresse: http://www.modelisation-prospective.org/communications_CMA_CIRED.html



Mes compétences :

Analyses statistiques

Brevets

Economie

Energie

Innovation

Organisation

Organisation industrielle

Prospective

réseaux sociaux

Sciences du vivant

Statistiques

Transfert de connaissances