Sandrine SIEST

Consultant en transition de carrière, j'accompagne et interviens dans les 3 domaines suivants:



- Accompagnement à la transition professionnelle pour les personnes licenciées (PIC, PSE, PDV)

- Mise en place des projets de gestion de carrière (plans d'action collectifs, détection et évaluation de potentiels évolutifs...)

- Mise en place de formations et d'axes de développement



Accompagnement à la transition professionnelle: Gestion de carrière individuel



- Réaliser des bilans de compétences, mener des bilans professionnels

- Informer et animer l’espace-conseil mobilité lors de PSE et PDV et assurer le suivi des collaborateurs

après leur licenciement

- Etudier la situation du collaborateur au regard de son potentiel et des difficultés qu’il rencontre afin de déterminer ses atouts et ses freins à surmonter

- Définir un projet professionnel et un plan d’action réaliste et réalisable

- Accompagner des parcours de reconversion professionnels

- Maîtrise des techniques de bilan canadiennes et françaises : Copilote, ADVP, Méthode Club (A. Mills), Méthode PIE (D. Porot), Trèfle Chanceux et OPTRA



Accompagnement à la Mobilité interne



- Réaliser des bilan mi-carrière

- Gérer les mobilités internes: référencer les besoins, diffusion d’annonces, recrutement, suivi d’intégration

- Conseiller les équipes, mobiliser les cadres, informer les différents interlocuteurs, animer le réseau

- Positionner le collaborateur interne selon les opportunités disponibles et ses aspirations personnelles tout en tenant compte des besoins organisationnels

- Identifier les passerelles possibles entre les différents secteurs ou filiales (aires de mobilité)



Formation



- Créer une boîte à outils « Bilan » et « Technique Recherche Emploi »

- Animer des ateliers thématiques

- Assurer le suivi opérationnel et administratif des formations (contact avec différents OPCA)

- Monter les programmes de formation

- Concevoir des parcours de formation collectifs ou individuels en interne ou en externe

- Assurer une activité de veille et de référencement des prestataires externes





Mes compétences :

Analyser le parcours professionnel

Identifier les compétences et les qualités

Animer des ateliers

établir un référentiel de compétences

Recenser métiers stables, critiques ou sensibles

Mener les entretiens de mobilité et assurer suivi

Formation

Mobilité interne et externe

Bilan de compétences

Gestion des carrières