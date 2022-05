Je m' appelle Sandrine Soulagne ,j aime la relation clientèle a distance .C' est pourquoi j' ai choisit le métier de téléconseillère ou téléprospectrice. J'aime le travail en équipe et 'être également autonome.Passer des appels en b to b

Pouvoir susciter l 'intérêt des clients ou prospects , leur apporter mes services en étant a leur écoute. Détecter leurs besoins afin de mieux les informer et conseiller. Je sais qualifier un fichier.

Je suis déterminée a poursuivre ce métier que j ai appris en formation pour continuer a pratiquer en entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Ecoute

Analyse des besoins