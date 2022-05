Sandrine THÉVENOT

Je possède une expérience professionnelle de huit années dans le secteur immobilier, Responsable agence immobilière, négociatrice transactions et prospectrice, deux années dans le secteur du travail temporaire en tant qu'assistante d'agence et attachée commerciale, et secteur services à la personne.



A ce jour, je souhaite diriger mes recherches vers un poste de Mandataire en mutuelles, assurance, courtier en prêt immobilier ou rachat de crédits consommation, métier valorisant et un secteur porteur.

Rigueur, sérieux, organisation, persévérance, entreprenante, capacité d'adaptation, d'écoute, de conseil, empathie, goût des chiffres, sachant travailler seule et en équipe, sens des responsabilités



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

CIEL Gestion commerciale

Ciel Compta

EBP Gestion commerciale