Sandrine THEVENOT

Infographiste passionnée et créative, je mets à votre disposition mes compétences de mise en pages, retouche d’images, création graphique, PLV, travaux de communication graphique (logos, affiches, flyers, cartes de visite, catalogues, dépliants, dossiers de presse, brochures, annonces presse, étiquettes, e.mailings, jeux concours, newsletters, bannières web...).



Côté Marketing opérationnel, j’organise des salons professionnels/évènements/manifestations, la création et l’agencement de stands, de vitrines mais aussi la décoration d’intérieur (home staging).

Je suis à l'écoute des besoins de mes clients et mets tout en œuvre pour vous satisfaire dans vos projets en préconisant une approche sur-mesure de vos projets.



Vous trouverez un aperçu de mon travail sur http://couleursdesign.wix.com/creabook



Pour toutes demande de devis ou renseignements, contactez-moi, je serais ravie de travailler avec vous dans la bonne humeur et le professionnalisme.



Affiche - Flyer - Plaquette - Dépliant - Logo - Carte postale - Sticker Adhésif Vinyl - Calendrier - Brochure - Carte de visite / Fidèlité / Invitation/vœux/Correspondance - Faire Part - Marque Page - Papier en tête - Enveloppe - Set de Table - Menus - Pochette - Livret Cd / Dvd - Banderole - Bâche - e.mailing - Kakémono - Annonce presse - Dossier de presse - Bannière web - Newsletter - Jeux concours - Packaging...







Mes compétences :

Publicité

Microsoft Word, Microsoft Excel

Indesign, Quark Xpress

Adobe Photoshop, Illustrator

Adobe Illustrator

PC Hardware

Microsoft PowerPoint

Apple Mac

Adobe Indesign

Adobe Acrobat

Création

Éthique

Communication

Développement durable

Graphisme

E-commerce

Design

Bio

Décoration intérieure

Marketing opérationnel