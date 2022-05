Sandrine THOMAS

Je serai dans la région de Dinard dès mi-juillet 2014 pour un suivi de conjoint en mutation professionnelle.



Je suis en recherche active d'un poste d'assistante commerciale et/ou administrative, voir attachée de clientèle.



Mes différentes expériences m'ont permise de développer mes compétences dans différents domaines : interface entre le client et les services de production et logistique, argumentation, force de proposition, suivi et facturation d'un portefeuille client.



Entre autres, je suis de nature dynamique, enthousiaste et professionnelle.



Pour me joindre : thomas.debos.haury@wanadoo.fr



Mes compétences :

Gestions statistiques vente

Mailing

Facturation

Gestion des commandes

Contentieux

Accueil physique et téléphonique

Réalisation de devis

Relance client

Présent. caractéristiques et avantages pdts

Microsoft PowerPoint

Traitement de texte

SAP

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Adobe