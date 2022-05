Sandrine TOKER

Bonjour,



J'ai choisi, il y a déjà 3 ans, de donner un nouveau sens à ma vie en changeant de voie professionnelle.



Enseignante agrégée depuis 1999, je m'engage désormais sur un autre chemin, plus conforme à mes aspirations et à ma personnalité, à savoir celui de la psychologie et de l'accompagnement thérapeutique.



Psychogénéalogiste et praticien en analyse transgénérationnelle (Ecole Généapsy), j'accompagne les personnes soucieuse de donner un sens à leur histoire personnelle et familiale. Comprendre le passé pour mieux éclairer l'avenir ...







Mes compétences :

Ecoute

Accompagnement

Psychogénéalogie

Psychologie

Analyse transgénérationnelle

Gestion de groupe