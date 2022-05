Sandrine TON THAT

En tant que Chef de produit international et responsable trade marketing mes domaines de compétences vont de la gestion à l'ensemble du travail du mix marketing.

Mon profil terrain actuel renforce ma capacité à transposer les attentes des clients.

Je suis donc opérationnelle, polyvalente et autonome sur l'ensemble de la chaine produit, de la fabrication à la vente au client.









Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Créatif

Communication

Trade marketing

Achats

Leadership

Planning stratégique

Appels d'offres

Mix

Rentabilité et retour sur investissements

Cahier des charges

Catalogue

Création

Gestion