Sandrine TOUYET

Je me suis toujours interrogée sur ce qui est invisible, que lon ne peut toucher ou voir et que pourtant je ressentais très fortement.



De quoi sagit-il ? LENERGIE.



Désireuse de vivre une vie plus paisible, de partager mes expériences, d un équilibre entre le corps et lesprit de chacun, ce qui pour moi est indissociable,je me suis formée aux soins énergétiques et vibratoires .

« La vie est née de vibrations. Elle est entretenue par les vibrations. Et elle disparaîtrait en cas de déséquilibre oscillatoire » Georges Lakhovsky



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management

Géobiologie

Relations humaines

magnétisme