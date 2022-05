Sandrine VACQUIER

Avec une expérience de 16 ans dans l'industrie agroalimentaire-conserverie et surgélation de légumes, salaisons et conserverie foie gras-je possède une solide expertise en sécurité alimentaire, process agroalimentaire, audits qualité et résolution de problèmes. J'utilise et maîtrise l'anglais et espagnol au quotidien.



Mes compétences :

Audit qualité

Sécurité alimentaire

Risk Assessment

Analyses de causes, résolutions de problèmes

Process conserve