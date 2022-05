Sandrine VALADE

Titulaire d'une maîtrise de Neurosciences, et d'un Master en Sciences de l'Education_Responsable de formation, je bénéficie de près de six années d'expérience dans le domaine du recrutement, au sein de sociétés de travail temporaire. J'ai également une expertise dans le domaine de formation, et je suis capable de gérer la partie ingénierie de formation, et aussi l'animation de formation (programme, supports pédagogiques, animations, ...)



Après une pause volontaire dans ma vie professionnelle, j'ai intégré à nouveau le monde professionnel dans un tout autre secteur d'activités : l'immobilier, et plus particulièrement l’administration/gestion d'immeubles.



Je suis donc aujourd'hui, et depuis novembre 2011, Assistante Gestionnaire Copropriétés.

Ce poste est le plus motivant et intéressant que j'ai pu occuper jusqu'ici. Il me fait toucher à tellement de domaines, ceci est parfait pour les personnes à tempérament curieux, comme je peux l'être !



Mon objectif : Évoluer dans ce secteur sur des fonctions de Gestionnaire de Copropriétés, et m’épanouir complément au niveau professionnel !

Je gère la comptabilité copropriétaires (enregistrement des règlements, information extrait de compte, préparation des ordres de plvt, ...), la comptabilité fournisseurs (enregistrement des factures, préparation des règlements fournisseurs, gestion des réclamations, rapprochements bancaires), la gestion du contentieux (relances, demande de commandement de payer, préparation des dossiers de procédure pour recouvrement de charges impayées), l'administratif des AG copropriété (préparation des dossiers d'AG, des convocation + mise sous pli, notification des AG, synthèse, frais administratifs et postaux, archivage), et enfin j'assiste le gestionnaire dans la gestion d'immeuble au quotidien (demande de devis et suivi, envoi BPA et suivi des interventions, déclaration de sinistres MRI et/ou DO et suivi, mise en application des décisions d'AG, entretien courant de l'immeuble, Mise en concurrence des contrats MRI, ...)



Mes compétences :

Commercial

Formation

Gestion des compétences

Recrutement