Sandrine VIAUD

Parcours professionnel atypique et varié, j'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais.

La gestion des ressources humaines me fascine toujours autant par sa diversité et sa complexité. J'ai maintenant envie d'évoluer vers un poste nécessitant du travail de fond plus stratégique (développement des compétences, besoins à moyen terme, conseil aux DU...)

Mes principaux traits de caractère:

pragmatique, volontaire, rigoureuse, déterminée, autonome,adaptable, je sais être diplomate mais je ne suis pas politique. Je préfère le dialogue à l'affrontement. Je privilégie la communication, et j'assume mes décisions.

Le plus beau compliment que l'on ai pu faire sur moi: tu gagnes à être connu.

Ma citation préférée ++++: L 'HOMME EST CONDAMNE A ÊTRE LIBRE



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Gestion des compétences

Formation

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Hypervision

Business Objects

Management