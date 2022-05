Sandrine VIGREUX

Mon poste de responsable clientèle actuel m'a permis de développer les compétences suivantes :



• Management et développement d'un portefeuille clients

- Gérer la relation commerciale avec les différentes entreprises présentes dans le portefeuille ; développer une relation de confiance avec les annonceurs.

- Représenter et valoriser tous les domaines de compétences de l'agence pour développer de nouvelles prestations de conseil auprès d'entreprises déjà clientes.

-Fournir une qualité de prestation de service aux clients en anticipant leurs besoins, en mesurant régulièrement leur satisfaction en matière de recommandations émises, de réactivité, de disponibilité et de suivi opérationnel.



• Coordination d'équipes et de projets

-Organiser la mise en œuvre des prestations, en s'entourant des bonnes compétences créatives et techniques, en interne et en externe.

-Estimer la charge de travail, la répartir au sein des équipes et déterminer un échéancier de production.

-Piloter les différentes étapes de la conception d'outils de communication, de la première maquette jusqu'à la validation finale par le client, en veillant au respect des délais, de la charte graphique et éditoriale et du budget.

- Insuffler une dynamique de travail, motiver et soutenir les équipes dans la production de la campagne.

- Animer fréquemment des réunions d'avancement de projet en interne comme en externe avec le client.

-Anticiper le risque de dérapage au fur et à mesure des étapes tel qu'un changement de cap de la part du client



Je suis rigoureuse dans mon travail, dynamique et dotée d'un très bon relationnel. Mon objectif reste toujours la satisfaction du client.



Mes compétences :

Adaptabilité

Commercial

Communication

Coordination

Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille client

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

Relation clientèle

Santé