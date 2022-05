Sandrine VIRBEL

15 années d’expertise RH, une véritable vision de l’entreprise et de la transformation – votre business partner



Passionnée par les ressources humaines et le monde digital (double cursus), j’apporte et j’adapte mes pratiques en entreprise pour améliorer l’organisation, le bien-être et le développement du collectif comme de l’individu :



★ HRBP : process, gestion, animation d’équipe, développement, juridique, bien-être au travail, réponse RH adaptée à la croissance de la structure

★ Relations sociales : de la mise en place à la présidence des instances

★ Travail collaboratif : méthode agile, gestion de projets

★ Digital : outils, transformation digitale, communication digitale, marketing digital RH, community management RH



✔ Parcours antérieur : 15 années sur des postes à responsabilités en RH (RRH-HRBP/DRH), services aux entreprises, formation...

✔ Formation : Universités Sorbonne - Paris nord (ingénieur-maître en RH), Ifocop Digital, Cnam, OpenClassrooms...





J’espère avoir le plaisir d’échanger avec vous !



Mes compétences :

Ressources Hummaines

Développement des compétences

Relations sociales et rédaction/négociation d

Recrutement

Relations individuelles de travail

Littérature

Formation

Gestion des compétences

Écrivain

Droit du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

Government Legislation

Facilities Management

Biographies