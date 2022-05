Sandrine WALLERAND

Mettre en adéquation, les entreprises et les talents est mon objectif quotidien.

Consultante en recrutement basée en Bretagne, mon champ d'intervention est sur la France entière.



Parmi mes réussites : Directeur-trice Administratif et Financier, Commercial-e, Automaticien-ne, Ingénieur-e BE, Chef-fe de projet, Chef-fe d'équipe, Responsable qualité, Superviseur, Comptable, Assistant-e de direction, Chef-fe d'atelier, Responsable de site, Responsable d'entrepôt...



Plus d'informations n'hésitez pas à me contacter : s.wallerand@expert-manager.fr



Charte de déontologie du syndicat du conseil en recrutement SYNTEC consultable sur : http://www.syntec-recrutement.org/Default/1/77/ ...



Mes compétences :

coaching

Ressources humaines

Conseil

Sourcing

Recrutement

Management