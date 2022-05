Sandrine WINTREBERT

Comptable de formation, j'ai exercé dans différents secteurs, automobiles, distribution, bâtiments mais aussi en cabinet d'expertise comptable.

J'ai acquis de la rigueur, de l'organisation et de sérieuses connaissances administratives, réglementaires et comptables.

En 2013, j'ai repris un cycle d'étude Bac +2 dans le domaine du Transport et validé un Certificat de l'Ecole de Maîtrise du Transport Routier et obtenu l'attestation de capacité de transports routiers de marchandises et commissionnaire de transports.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Communication institutionnelle

Ciel Compta

Ciel Paye

Accueil physique et téléphonique

Formation professionnelle

Quadratus

Gestion de la relation client

Transport