Isabelle DERUY

Responsable Paie et Administration du Personnel

- Paie (de A à Z)

- Administration du personnel (de l’entrée au départ du salarié)

- Charges sociales (mensuelles, trimestrielles…)

- Reportings et rapprochements comptables

- Gestion de temps et de l’activité (GTA)

- Gestion de l’absentéisme et des IJSS

- Préparation des NAO et rencontres avec les IRP

- N4DS et Tableaux récapitulatifs de fin d’année

- Gestion de la formation

- Mise en place et pilotage du système de gestion des temps (+ interface paie) - > Cahier des charges, réglementaire, formation

- Mise en place HRV





Mes compétences :

Paie Gestion des Ressources Humaines

Hypervision

ZADIG

RH

Comptabilité

Externalisation

Formation

Relation clients

N4DS

Relation organismes sociaux

Gestion des contrats

Persos

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

HP Hardware

COBOL