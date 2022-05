Sandrine ZYLBERSTEJN

Plus de 10 années d'expérience dans le marketing au sein du secteur Banque Assurance :

- marketing direct : opérations de recrutement et de fidélisation de clientèle par le biais de mailings, emailings et mise en place de partenariats

- marketing produit : conception et mise en place dans le réseau bancaire de produits d'assurance



Souhaite aujourd'hui m'orienter vers toute activité marketing dans le secteur Banque Assurance.

Je suis ouverte également à d'autres secteurs d'activité en lien avec mes hobbies : site internet, presse, voyages, gastronomie, décoration.



Mes compétences :

Marketing direct

Marketing opérationnel

Gestion de projets

Veille concurrentielle

Analyse des besoins