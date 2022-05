Sandro ACESSE 30 ans, titulaire d'une licence commerce et vente et d'une mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance. Cette mention me permet d'accroître mes compétences sur le marché, notamment en ce qui concerne la vente, la prospection par téléphone.

J'ai eu l'opportunité durant mon parcours, seul ou en équipe, de faire de la vente, de la prospection sur le terrain, en Guadeloupe mais aussi sur d'autres territoires.

Mes missions au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille qui est la SOPIMAT, basée en Guadeloupe sont les suivantes:

-démarcher la clientèle pour accroître le nombre de clients ou la fidéliser

-établir des plans de visites et assurer un reporting

-veiller à respecter le portefeuille fourni

-vendre, mettre en avant des produits acier...

Mes compétences :

autonome

Commercialisation

Mise en valeur

Mise en valeur des produits

Négociation

Prospection

Prospection vente

Reporting

Travail autonome

Vente