Sandro IMPINNA

Après 6 ans d'expérience en génie civil et dans l'industrie des énergies, j'ai démontré ma capacité à intégrer et supporter une équipe au cours de projets complexes et variés, de l'ingénierie à la mise en service. Je suis attiré par les missions délicates aussi bien sur site qu'au bureau, car elles me permettent d'apprendre plus vite et me motivent. Je cherche constamment à mobiliser mes collaborateurs pour livrer le meilleur au client. A travers différents projets, j'ai pu développer les compétences suivantes:

- Esprit d'initiative et dynamisme quand des points bloquants apparaissent;

- Organisé et discipliné, capable de produire des plans et des rapports fiables et concis;

- Manage et aide mon équipe en partageant mes expériences et mes analyses;

- Motive mon équipe en proposant des objectifs et en communiquant les problèmes et les priorités;

A l'avenir, je souhaite intégrer d'autres projets complexes avec des responsabilités supplémentaires telles que la gestion d'un budget et un contact plus régulier avec le client.



Mes compétences :

Mobile

RIGOUREUX

Qualité

Amélioration continue

Rigueur