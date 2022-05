Sandro LOPEZ

Bonjour,

Fort d'une expérience de 10 ans dans les métiers de la maintenance et des méthodes maintenance, j'étais désireux d'évoluer vers un poste à responsabilité dans les métiers de la maintenance (responsable méthodes maintenance, responsable maintenance,...).

Souhaitant renforcer mes compétences techniques et apprendre les bases du management d'équipe, j'ai donc entrepris et obtenu en octobre 2013 le diplôme d'ingénieur génie industriel spécialité maintenance.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Électrotechnique

Management

Maintenance industrielle

Amélioration continue

Méthodes maintenance