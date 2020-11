Passionnée de nouvelles technologies et d'innovation, je souhaite apporter mon expertise de marketeur digital, cross-canal, de manager avec une dimension internationale, ainsi que ma vision multiculturelle, à une entreprise valorisant l'humain, l'excellence et relever un nouveau challenge professionnel.



Je m'intéresse à la stratégie globale des entreprises afin de les aider à déterminer leurs principaux leviers de génération de business et plus particulièrement à l'expérience client.



Mes domaines d'expertise :

Stratégie marketing globale digitale, omnicanale, transformation digitale, stratégie de marque, communication 360, événementiel, gestion des projets, des budgets en autonomie et des ressources.



Sara Stephenson

+33 6 87 44 99 29

Skype : sarabsas

sara.stephenson@orange.fr



Mes compétences :

Digital Marketing

Réseaux sociaux & Social Media

Management d'équipes

Management de projets

Marketing Communications

Management d'équipe

Marketing

Evénementiel

Communication

Web

Réseaux Sociaux

International

Digital

Consultant

Public Speaking

Customer Relationship Management

Budgets & Budgeting

Sponsorship

Audit

Delphi

Fujitsu Hardware