Pour se développer, les entreprises qui s’appuient sur un prestataire de confiance, pertinent et présent dans tous les moments importants bénéficient d’un atout considérable :



- Accompagnement à la prise de décision stratégique ;

- Audit juridique, psychologique et financier d’une cible (ou de sa propre entreprise) ;

- Mandat de direction permettant de prendre en charge temporairement un établissement ou mandat d’assistance et d’accompagnement à l’occasion d’opérations exceptionnelles (création, fusion, acquisition, restructuration, liquidation, litiges, mouvement sociaux, remplacement du dirigeant en cas d’urgence managériale…) ;

- Analyse et conseil sur toutes les problématiques de l’entreprise ;

- Relais et/ou assistance sur les postes de direction, de D.A.F. ou de D.R.H.



Nos compétences transversales (sociales, juridiques, financières, stratégiques, organisationnelle et psychologiques) nous donnent une vision globale et cohérente nécessaires à la compréhension de l'entreprise.



Fort d'une expérience professionnelle riche et variée, j'ai pu asseoir mes compétences au service d'un cabinet d'expertise comptable et d'audit en qualité de responsable de service pendant une dizaine d’années avant d’accompagner un grand groupe dans son développement et son épanouissement jusqu'à sa maturité au poste de secrétaire général, bras droit du dirigeant.



Ayant pris mon envol pour mettre mon expertise au service des entreprises, j'ai créé la société EnvolEXPERTS en m’associant à un psychanalyste. En effet, je suis convaincu que l’évolution de l’entreprise dépend de son capital humain et de ses relations intrinsèques. La psychologie, au cœur de l’entreprise, est un vecteur essentiel de croissance au même titre que ses autres capacités d’investissements.



Sébastien AGARD

05 63 24 21 67 / 06 16 89 39 56 / contact@envolexperts.com.

www.envolexperts.com