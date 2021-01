Diplômé de l'ESIEA (Ecole Supérieure d'Informatique, Electronique et Automatique), j'ai été intégré chez Bouygues Telecom à la suite de mon stage de fin d'études. J'ai eu l'occasion de piloter les Plans Opérationnels dans 2 directions différentes : de 2005 à 2011 à la Direction des Systèmes d'Informations et depuis 2011 à la Direction des Technologies, des Innovations et des Services.



Mes compétences :

SQL

Obiee

Excel

OFFICE 2007

Powerpoint