Sébastien CATIMEL

Spécialiste de la gestion de passif environnemental, basé à lagence CSD Ingénieurs de Lausanne, je mets en œuvre depuis plus de 15 ans des investigations techniques de pollution du sous-sol en milieu industriel (chimie et pétrochimie), dans le cadre dopérations de modernisation, cessation dactivité, démolition, vente immobilière.



J'ai par la suite également étendu mes compétences à la gestion des polluants du bâtiment (amiante, PCB, HAP, PCP, Métaux...) et aux travaux de démolition afin de proposer une action globale pour les friches industrielles (assainissement, démolition, dépollution).



La sécurité a toujours été au coeur de mon action. Jai tenu le rôle danimateur sécurité pour lagence Rhône-Alpes Méditerranée d'ANTEA GROUP, notamment pour le pilotage de la certification MASE, obtenue en octobre 2010.



Je suis actuellement Chargé de Sécurité MSST, Responsable Sécurité du groupe CSD.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Hydrogéologie

Sécurité

Certification

Gestion de déchets

Sites contaminés

Sites et sols pollués

Géologie

Risque sanitaire

Analyse chimique