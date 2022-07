Sébastien DUVAL

De formation juridique au départ (DEA de droit européen), mon parcours professionnel est marqué par 5 étapes clés :



1. Ingénieur d'études informatiques dans le conseil pendant 10 mois au sein du GROUPE G2



2. Analyste informatique au sein de la Direction des Etudes informatiques d’AXA FRANCE, puis responsable d'une équipe de 4 analystes (de Juin 1999 à Fév 2002)



3. Chef de projets Organisation et Qualité au sein de la Direction Maitrise d’Ouvrage IARD d’AXA FRANCE, puis Correspondant budgétaire et de département (de Fév 2002 à Sept 2004)



4. Black Belt (Lean Six Sigma) au sein de la Direction Conseil et services IARD d’AXA FRANCE, puis Black Belt Coordinateur (de sept 2004 à Fév 2008), puis Responsable Lean Six Sigma au sein de GROUPAMA SA (de mars 2008 à Déc 2011)



5. Responsable Animation réseaux commerciaux (Programme Optimisation de la Performance Commerciale) puis Responsable optimisation des canaux au sein de la Direction Marketing et Distribution de GROUPAMA SA (de janv 2012 à aujourd'hui)



42 ans, 2 enfants



Mes compétences :

Assurances

Assurances IARD

BLACK BELT

BPM

Business

Business process

Business Process Management

Chef de projet

Coaching

coaching opérationnel

conduite changement

DMAIC

IARD

Lean

Lean Six Sigma

Management

Manager

MINITAB

MOA

Organisation

Process

Process management

Six Sigma

Assurance

Assurance Vie

Conseil

Marketing

Vente