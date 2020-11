Sébastien GIVRY

Ma grande spécialité: l'ouverture de nouveaux marchés notamment dans des marchés difficiles et la gestion d'un centre de profit dans l'univers de l'IT (e-commerce, gambling, gaming notamment).



Mes grandes affinités technologiques m'ont permis de vendre des solutions clés-en-mains à plus de 35 opérateurs téléphoniques et de gérer des projets IT à plusieurs millions d'euros (FDJ) en liaison avec les départements IT et R&D tout en maîtrisant / réduisant les coûts.



Ayant commencé l'aventure e-commerce dès 2004 sur mobile, je connais parfaitement tous les enjeux de la mobilité, de l'acquisition de traffic (marketing digital, SOE, etc), la monétisation et l'optimisation de l'expérience client multi-devices / canaux.



Ce qui me motive: un environnement technologique en constante évolution, les contacts humains, les challenges, se remettre en question tous les jours.



A présent j'aide des sociétés à se développer commercialement, à tester de nouveaux marchés ou à venir en support à leurs équipes sur des problématiques particulières (plus d'infos sur mon site web).



Je ne consulte mon profil Viadeo que très, très rarement. Je vous conseille de me contacter via LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sebastiengivry/



