Le secteur des fruits et légumes frais me passionne et je m'y investi depuis plus de 12 ans.

J'ai pu, au travers de différentes expériences professionnelles, découvrir les multiples facettes de cette filière, notamment l'amont : production et expédition.

L'aval m'intéresse également car les attentes des clients, les exigences des marchés et les modes de consommation ne cessent d'évoluer. Ainsi, se dépasser, savoir anticiper, et se remettre en question sont des conditions vitales pour avancer et des préceptes qui me conviennent...



Ce côté dynamique m'attire et me permet d'oublier les tourments que ce secteur connaît actuellement...



Mes compétences :

Administratif

Commercial

expedition