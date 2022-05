Sébastien GUILBERT

Au cours de mes treize années d'expérience professionnelle, j'ai participé à différents projets

techniques dans le domaine thermique, électro-énergétique.

J'ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise chimique spécialisée dans la fabrication de modules solaires photovoltaïques. Mon rôle était de suivre la qualité de la production, de développer de nouveaux produits et de participer aux projets de recherche et développement. Lors des postes suivants, j'ai pu enrichir mes compétences en bureau d'études pour des industriels et/ou collectivités.



Je souhaite continuer à travailler pour une entreprise de services dans le domaine de la thermique et

de l'énergie (énergie, énergies renouvelables, économie d'énergie).



J'accorde une grande importance à employer rigueur, ordre et planification pour effectuer les

opérations dont j'ai la charge. Je suis autonome, organisé et méthodique pour atteindre les objectifs

fixés.



Mes compétences :

Management

Inventif et créateur

Bureau d'études

Respect des engagements

Gestion de projets

Énergies

Énergies renouvelables

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Relations commerciales

suivi financier