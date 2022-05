Sébastien GUITTENY

Je suis professeur d'anglais. Je dispense des cours particuliers au domicile de collégien(ne)s et de lycéen(ne)s dans mon secteur géographique : je suis leur parcours régulièrement et je les aide à progresser dans leurs apprentissages.

Je viens d'obtenir la Proficiency in English de Cambridge (Grade C). J'étudierai toute proposition de poste, qu'il se situe en France ou en Angleterre, si cela me permet d'utiliser au mieux mes compétences en anglais.



Mes compétences :

Traduction

Enseignement