Sébastien GUITTON

Diplômé de pharmacie à l'université de bordeaux, j'ai complété mon cursus par un Master 2 Pro spécialisé en développement et production des produits de santé, toujours sur bordeaux.

Au cours de mes études j'ai réalisé deux stages significatif, l'un dans un département d'assurance qualité dans une compagnie américaine de dispositif médicaux situé à Cestas (33), et le plus récent, dans une compagnie américaine de R&D situé à Philadelphie (USA). Ces deux experience mon permis de voir deux univers différents mais indissociable, celui de la production pure et celui du développement.

Grâce à mon stage de 6 mois aux USA, j'ai pu progresser en anglais, ce qui me semble primordial dans le milieu industriel actuel.

De plus, durant mon Master 2, j'ai obtenu une très bonne formation, notamment dans le domaine de la qualité. En effet le laboratoire de bordeaux dans lequel j'ai travaillé est un des seuls laboratoires universitaires certifié ISO.

Depuis 3 ans dans le groupe Sanofi, tout d'abord en tant que pharmacien de nuit rattaché au service qualification et validation des procédés. Puis en tant que chargé des projets d'amélioration continu. Au cours de ces deux expériences j'ai développé ma capacité d'adaptation au monde de la production pharmaceutique. De plus j'ai pu acquérir des compétences en matière de management. Ainsi que de nombreuses compétences techniques comme la maitrise statistique des procédés, les outils LEAN (Management visuel, Gemba Problem Solving, SMED,...) et des connaissances en procédé de fabrication semi-solide et poudre.



Mes compétences :

Pharmacien

Développement

Organisé

Production