Sébastien GUITON

Compétences et formations:

Informatique : Pack Office, ERP (SAGE X3, SAP, INFOLOG), WMS et GPAO.

Connaissances linguistiques : anglais (TOEIC green) et espagnol (scolaire)

Formations :

Maîtrise en Sciences Economiques et Sociales - CERELOG (Responsable en Logistique: logistique de production et prestation logistique, transport, gestion de projet,...) - Management (entretien annuel d’évaluation et professionnel) - Résolution de problème (8D, QRQC) - Gestion des risques et indicateurs (ISO 13485, V2016) - TOSA Excel 2013 - Gestion du stress - PSC1 et SST (secourisme) - EPI (Equipier de premiers Secours) - CACES 1 et 3.