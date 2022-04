Delahaye CHRISTOPHE

Management d'une équipe de techniciens Cartographe.

Gestion des bases de données logiciels SIG ( Map Info, Arcview, ArcGis ).

Centralisation des secteurs et cheminements de collecte ( Calcul de population, saisie etc...)

Gestion du parc GPS ( mise en place, recueil des données, reporting.)

Création de cartes thématiques ( zones de chalandise, projection...)

Préparation dossiers appels d'offres.

Auditeur interne ISO 9002, ISO 14001 et MASE