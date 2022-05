Sébastien HARTMANN

MA FONCTION IFG:

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE & CHEF DE PRODUITS

Rattaché à la Direction des Programmes

Groupe Laureate CA 2013 : 170 millions €



MES MISSIONS IFG :

- Conception, valorisation, mise à jour et innovation de produits de formation

- Référent pédagogique (formations diplômantes et certifiantes FFP)

- Réponse aux appels d’offres (analyse des besoins, ingénierie pédagogique)





DEVELOPPEMENT ET GESTION DES GAMMES IFG :

*Programmes diplômants :

- Diplôme d université "Manager un Centre de responsabilté"

- Master Dirigeants de PME

- Master Repreneur createur d entreprise

- Master Consultant fonctionnel S.I.

*Programmes certifiants (FFP) :

- Managers d'équipes

- Responsable d unité

- Profession Assistante de Manager

- Profession Office Manager

*Programmes courts :

- Développement Personnel

- Efficacité Professionnelle

- Assistantes





MES COMPETENCES :

* Compétences pédagogiques :

- recrutement d intervenants

- conception et animation des programmes de formation

- responsable de la formation produits auprés des équipes commerciales

- formateur "nouveaux entrants", commerciaux et Directeurs Régions



*Compétences marketing (développement, gestion et lancement de produits):

- stratégique

- opérationnel



*Compétences commerciales :

- gestion et développement de portefeuilles clients ("Grands comptes")

- prospection

- qualification et suivi de projets

- élaboration des offres





MA FORMATION :

Diplômé NOVANCIA (ex-Advancia)

Ecole Commerciale de la CCI de Paris





Mes compétences :

Lancement de produits

Marketing opérationnel

Commerce B2B

Formation

Marketing stratégique

Marketing produits

Développement personnel

Blended learning

Microsoft Office

Responsable pédagogique

Software

Ingénieur commercial

Hardware

Solution de traitement du courrier

Organisme de formation

Chef de produits