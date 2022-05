Sébastien HAU

J'ai choisi de passer un baccalauréat et un BTS hôtellerie et de poursuivre mes études en école de commerce à l'ESC Rennes.

J'ai donc eu la possibilité de me former aux bases des métiers de l'hôtellerie et de poursuivre par une formation managériale dans une école de commerce très orientée sur l'international.

J'ai commencé ma carrière au sein du Groupe Louvre Hôtels en suivant le programme de formation des jeunes diplômés à la direction d'établissements hôteliers. Cette formation m'a amenée à participer à des projets d'ouverture, de rebranding et de rénovation d'établissements au Royaume-Uni et en Belgique en tant qu'adjoint de direction puis de directeur des opérations.



Mes compétences :

Hôtellerie

International

Management

Management international