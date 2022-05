Sébastien HAUTION

Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai occupé des postes dans le domaine du système de contrôle moteur automobile, évoluant de la technique vers la gestion de projets innovants. Ensuite, mon poste de responsable avant-projet, chez un équipementier automobile de premier rang m'a permis de développer des compétences d'analyse des coûts et de faisabilité industrielle.



Depuis quelques années chez ECA Robotics en tant qu'architecte système dans un premier temps puis responsable du pôle système aujourd’hui, j’organise les activités systèmes et je participe au développement de drone et d’équipement naval (sous-marin et de surface) pour la défense et l’offshore.



Mes compétences :

Automobile

MATLAB

Aérotransport

Autonomie

Ingénierie système

Coordination technique

Gestion de projet technique

Systèmes embarqués

Environnement marin

Mécanique

Ingénierie