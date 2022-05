Sébastien HAZAN

Apprism est une société spécialisée autour des problématiques du digital.Array



Agence de développement web et mobile, Apprism a les capacités de répondre aux besoins des marques

- Conseil, création et développement Web et Mobile : iPhone, iPad, Android, Windows Phone, webapp...

- Stratégie sur réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Tumblr...



Apprism travaille notamment sur le budget Swarovski à l'international depuis 2011, dont la stratégie et le déploiement sur les réseaux sociaux de WINK by Nathalie Colin, directrice de création de la marque.



Éditrice, Apprism a lancé APPS FOR YOU sur iPhone, le 1er guide qui teste et recommande les meilleures applis selon vos besoins et centres d'intérêt.

Notée 4/5, classée dans le TOP 10 dès le 1er jour, puis restée dans le TOP 50 les 5 jours suivants.



Mes compétences :

Android

Développement

Communication

Website

Sites web

Digital

Iphone

Mobile

Marketing